Meteo l' anticiclone a Bologna porta un assaggio di primavera

Il cielo sereno a Bologna deriva dall’arrivo di un anticiclone che ha portato giornate soleggiate e temperature più alte del normale. La causa è il consolidamento di questa massa d’aria che ha bloccato le perturbazioni. Le previsioni indicano che il clima continuerà a rimanere stabile nei prossimi giorni, regalando un assaggio di primavera alla città. La situazione atmosferica si mantiene favorevole, favorendo attività all’aperto e momenti di relax.

L'anticiclone si appresta a dominare il meteo su Bologna, portando una fase di stabilità e temperature miti e al di sopra delle medie stagionali. Secondo le previsioni di 3B Meteo, i bolognesi vivranno una settimana caratterizzata da tempo soleggiato, con il solo disturbo di qualche nebbia mattutina tipica delle inversioni termiche in pianura, e qualche nuvola variabile. La settimana si aprirà lunedì 23 febbraio con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Il sole riuscirà comunque a scaldare l'aria, portando le massime intorno ai 15°C, mentre le minime notturne si attesteranno sui 7°C.