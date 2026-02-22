Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per lunedì 23 e martedì 24 febbraio, a causa delle condizioni di maltempo in arrivo. Le previsioni indicano un peggioramento con piogge intense e venti forti, che potrebbero causare disagi nelle zone più esposte. Gli esperti invitano a monitorare gli aggiornamenti e a prendere le dovute precauzioni. Le temperature si manterranno basse, favorendo nevicate sui rilievi.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 23 e martedì 24 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “tempo stabile per l'espansione verso il Mediterraneo occidentale dell'anticiclone delle Azzorre”. Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 23 febbraio “parzialmente nuvoloso per nubi prevalentemente basse sulle zone settentrionali e occidentali, poco nuvoloso su quelle sud orientali. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: in aumento le minime, massime in lieve calo”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioniDopo settimane segnate dal maltempo in Italia torna il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione da Nord a Sud. meteo.it

Che tempo farà? Il meteo di Giovanni NebbiaImperia. Care lettrici e lettori di R24, buongiorno e bentrovati al Bollettino Meteo. Passaggio perturbato notturno turbolento, raffiche, rovesci qualche eco di tuono, accumuli più consistenti ... riviera24.it

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 22 febbraio #meteo #Arpav Previsioni. Cielo poco nuvoloso per nubi medio-alte; possibili foschie e nebbie sulla pianura meridionale nelle ore più fredde. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In rialzo in montagna, se - facebook.com facebook

#previsioni #meteo #22febbraio Tempo stabile e in gran parte soleggiato su quasi tutte le regioni. Qualche nube in più solo su Alpi e zone di confine, con isolati fenomeni. Temperature in aumento, clima più mite e gradevole per la stagione. x.com