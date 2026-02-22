Messina | 200 famiglie nel buio degrado e paura a Bisconte Denuncia

A Bisconte, Messina, molte famiglie si trovano al buio da settimane, a causa di un guasto alla rete elettrica. La mancanza di luci ha aumentato il rischio di incidenti e peggiorato le condizioni di sicurezza nel quartiere. I residenti si lamentano di sentirsi abbandonati e di dover affrontare il degrado quotidiano senza risposte chiare. Le autorità sono state avvisate, ma ancora non ci sono soluzioni definitive. La situazione resta critica per le famiglie coinvolte.

Bisconte, Messina, è nel caos. Duecento famiglie vivono nell'ombra, letteralmente, a causa di una prolungata mancanza di illuminazione pubblica. Il consigliere comunale Alessandro Geraci ha denunciato una situazione che definisce allarmante, evidenziando gravi lacune nella sicurezza e nella vivibilità di un'area già segnata da fragilità sociale. La questione, lungi dall'essere secondaria, solleva interrogativi sull'efficienza della gestione del patrimonio immobiliare comunale e sull'impatto delle dimissioni recenti del sindaco Basile sull'operatività dell'amministrazione. La denuncia del consigliere Geraci, esponente del Movimento 5 Stelle, dipinge un quadro preoccupante.