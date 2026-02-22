Messico | ucciso capo cartello Narcos

21.00 E' stato ucciso, in un'operazione delle Forze di sicurezza, Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come "El Mencho", capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, CJNG, una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti del Messico.Lo riferiscono fonti governative. E' stato uno dei criminali più ricercati in Messico e negli Stati Uniti. Dopo la sua uccisione è caos nel Paese. In almeno 11 Stati, le organizzazione criminali hanno bloccato autostrade con veicoli dati alle fiamme. Attaccato Aeroporto Guadalajara.Chiuso spazio aereo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucciso dall'esercito messicano il capo del cartello di Jalisco.

