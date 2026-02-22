Messi che succede? Inter Miami ko nella prima di campionato | gli highlights

Messi ha segnato il suo debutto con l’Inter Miami, ma la squadra ha perso 3-0 contro il Los Angeles FC. La sconfitta deriva dalla difficoltà della nuova formazione a trovare ritmo e compattezza in campo. I tifosi hanno assistito a una prima partita difficile, con poche occasioni offensive e errori in difesa. La gara ha mostrato chiaramente le aree su cui lavorare. La squadra si prepara già alla prossima sfida.

