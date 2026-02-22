Messi che succede? Inter Miami ko nella prima di campionato | gli highlights
Messi ha segnato il suo debutto con l’Inter Miami, ma la squadra ha perso 3-0 contro il Los Angeles FC. La sconfitta deriva dalla difficoltà della nuova formazione a trovare ritmo e compattezza in campo. I tifosi hanno assistito a una prima partita difficile, con poche occasioni offensive e errori in difesa. La gara ha mostrato chiaramente le aree su cui lavorare. La squadra si prepara già alla prossima sfida.
L’Inter Miami CF ha iniziato la stagione MLS 2026 subendo una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Los Angeles FC. Inizio decisamente amaro per i campioni in carica dell'Mls Cup. I padroni di casa hanno dominato la gara con ordine e cinismo, sfruttando al meglio le occasioni create. A decidere l’incontro sono stati i gol di David Martínez, Denis Bouanga e Nathan Ordaz, che hanno consegnato al LAFC una vittoria netta e convincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
