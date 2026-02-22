Messaggi su whatsapp generano panico fra genitori sintomo di una società fragile

Un insieme di messaggi diffusi su WhatsApp ha provocato il panico tra i genitori di Mesagne. La diffusione rapida di notizie non verificate ha alimentato preoccupazioni ingiustificate sui figli. Molti genitori si sono riuniti in strada, discutendo intensamente sulle possibili minacce. La paura si è diffusa anche tra insegnanti e residenti, evidenziando come le voci infondate possano creare tensioni nella comunità. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

Tra fake news e realtà, sull'app di messaggistica impazza il racconto di un bambino di Mesagne, che avrebbe visto un uomo cercare di aprire lo sportello di un auto in cui era da solo MESAGNE - Nella giornata di ieri una serie di messaggi diffusi su whatsapp ha generato il panico fra i genitori di bambini e bambine di Mesagne. Ciò è quanto accaduto a seguito del racconto di una famiglia, segnalato dalla stessa sia in commissariato che tramite la messaggistica, con l'invito a condividere e divulgare. Secondo la narrazione diffusasi velocemente, un uomo avrebbe tentato di “forzare” lo sportello di un auto con all'interno un bambino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

