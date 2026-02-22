Messa in tv 22 febbraio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 22 febbraio 2026, la messa viene trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5, attirando molti spettatori interessati a seguire la funzione religiosa da casa. La Rai e Mediaset hanno deciso di offrire questa opportunità per raggiungere un pubblico più ampio, trasmettendo l’evento negli orari mattutini. La messa si svolge in una chiesa centrale e viene resa disponibile anche in streaming online. Le due emittenti confermano gli orari di trasmissione.

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 22 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.

