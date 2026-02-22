Messa e Angelus 22 febbraio 2026 papa Leone XIV | Gesù rivela l’uomo a se stesso

Papa Leone XIV ha officiato una messa in una chiesa di Roma e ha approfondito il tema della libertà umana nel suo Angelus domenicale. Durante l'omelia, ha spiegato come Gesù riveli l'essenza dell'uomo e il suo rapporto con Dio. La riflessione si è concentrata sulla ricerca di senso e sulla responsabilità personale. La partecipazione dei fedeli ha mostrato l'interesse per queste tematiche spirituali. La discussione continuerà nelle prossime settimane.

Papa Leone ha celebrato la Santa Messa presso una parrocchia romana e al consueto Angelus domenicale ha analizzato il dramma della libertà nella relazione con Dio. Ieri come oggi Gesù rivela all'uomo la parte più profonda di sé. Stamattina alle ore 9 papa Leone XIV si è recato in visita pastorale alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio nei pressi della Stazione Termini a Roma e ha celebrato la Santa Messa. Oggi, prima domenica di Quaresima nell'omelia ha trattato, come da Vangelo del giorno, il tema delle tentazioni, in questo tempo liturgico intenso. In questo periodo che ci prepara alla Pasqua, dedicato a rinnoversi interiormente.