Mercato da rivedere ma manca la volontà

Da ilrestodelcarlino.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato settimanale di Recanati resta fermo da mesi, nonostante gli ambulanti sostengano che con poco tempo si potrebbero risolvere i problemi. La causa principale è la mancanza di volontà politica, che impedisce di avviare un rapido riordino. Gli operatori chiedono interventi concreti per riqualificare lo spazio e rilanciare l’attività commerciale. La situazione resta in stallo, senza segnali di cambiamento immediato.

mercato da rivedere ma manca la volont224
© Ilrestodelcarlino.it - "Mercato da rivedere, ma manca la volontà"

Il riordino del mercato settimanale di Recanati è fermo da molto tempo, eppure, secondo gli ambulanti, basterebbero uno o due mesi per intervenire. A dirlo è Massimo Di Matteo, segretario regionale della Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti, incontrato tra i banchi del sabato. Il tema non è nuovo: se ne parlava già all’inizio dell’attuale amministrazione. Da allora, però, nessun passo concreto. "Il riordino si può fare – spiega – o con un azzeramento e una riassegnazione complessiva dei posteggi, oppure con un bando di miglioramento per assegnare le postazioni rimaste vuote. Ma serve la volontà del Comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercato Inter, il Nottingham preme per Frattesi ma la volontà del giocatore è un’altra: ecco qualeIl mercato di Inter, Nottingham e Galatasaray si concentra su Frattesi, ma il centrocampista preferisce un’altra destinazione.

Gabriel Jesus Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero può trasferirsi in un club a sorpresa. Ma la sua volontà sembra chiaraGabriel Jesus, ex obiettivo di mercato della Juventus, potrebbe trasferirsi in un club inatteso.

Il Mercato Sta per Crollare

Video Il Mercato Sta per Crollare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mercato da rivedere, ma manca la volontà; Vendemmia 2025 stabile a 44,4 milioni di ettolitri, ma giacenze in aumento: UIV chiede revisione del Testo unico; Varato il dl Bollette, ma il governo chiede un ulteriore confronto su Ets; Corporate governance, la partita dell’attrattività passa da Milano.