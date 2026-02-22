Menarini Crisi Autobus | Lavoro a Rischio Sindacati Urgono Governo

Menarini affronta una crisi che mette a rischio i posti di lavoro, a causa della riduzione degli ordini di autobus. La crisi colpisce il principale stabilimento italiano di assembla mento, costringendo i sindacati a chiedere interventi urgenti alle autorità. La produzione si ferma in alcuni reparti, creando preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie. La situazione si aggrava con il calo delle commesse e l’incertezza sul futuro dell’azienda.

Crisi Menarini Bus, i sindacati chiedono un confronto urgente con la Regione CampaniaLe organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM di Avellino richiedono un incontro urgente con la Regione Campania per affrontare la crisi dello stabilimento Menarini Bus di Flumeri.

Crisi Menarini, Fico: «Sblocchiamo le commesse»La Regione Campani al fianco dei lavoratori della Menarini, l'azienda di Flumeri che produce bus per il trasporto pubblico locale. Nel corso del confronto di palazzo Santa Lucia, il Governatore ... ilmattino.it

Menarini. M5S: Caso grave ripropone tema governance, tutelare lavoroPer i deputati pentastellati della commissione Affari Sociali, il caso rappresenta un precedente gravissimo. Per il M5S la vicenda ripropone all'attenzione di tutti un tema troppo marginalizzato: ... quotidianosanita.it

