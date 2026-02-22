Meloni | Olimpiadi nome Italia nel mondo

18.45 "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l'Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento,sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell'Italia nel mondo con risultati straordinari". Lo scrive sui social la Premier Giorgia Meloni."Un ringraziamento sincero, aggiunge,va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell'organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti,nelle Forze dell'Ordine,nel soccorso e servizi pubblici hanno lavorato con dedizione.