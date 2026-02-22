Meloni al Festival? La verità definitiva dopo i rumors | la reazione dei parlamentari è durissima

Giorgia Meloni ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo 2026, dopo aver valutato le polemiche scatenate dai rumors sulla sua possibile presenza. La scelta deriva dal timore di critiche politiche e dall’opposizione di alcuni esponenti che chiedevano un’assenza ufficiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Palazzo Chigi, interrompendo le speculazioni che circolavano nelle ultime ore. La notizia cambia gli assetti dell’evento e suscita reazioni tra gli organizzatori.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarà al Festival di Festival di Sanremo 2026. Dopo ore di indiscrezioni e retroscena su una possibile presenza in platea all’Ariston, è arrivata la smentita ufficiale da Palazzo Chigi. Anche il direttore artistico e conduttore Carlo Conti è intervenuto pubblicamente, definendo la notizia “ troppo grossa ” e “ al limite della fantascienza ”. La vicenda ha acceso il dibattito politico e mediatico, ma il Governo è stato perentorio: l’ipotesi non è mai stata presa in considerazione. Le indiscrezioni erano circolate nelle ultime ore su diversi quotidiani nazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

