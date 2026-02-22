Meeting d’Albaro | 90 auto storiche in passerella nel Levante genovese

Il Meeting d’Albaro ha portato in strada 90 auto d’epoca domenica 22 febbraio, attirando appassionati da tutta la regione. La manifestazione, organizzata dal Veteran Car Club Ligure e sostenuta dal Municipio VIII Medio Levante, ha coinvolto una vasta gamma di veicoli storici. Le vetture si sono radunate nel Levante genovese, creando un grande spettacolo di motori e design d’altri tempi. La giornata ha offerto un’occasione unica per ammirare auto d’epoca e incontrare appassionati.

Novanta auto storiche hanno animato domenica 22 febbraio la 19ª edizione del Meeting d’Albaro, organizzato dal Veteran Car Club Ligure con il patrocinio del Municipio VIII Medio Levante. L’evento si è svolto nel quartiere del levante genovese, richiamando numerosi appassionati. Nel confronto di regolarità ha prevalso Gianni Gallo al volante di una Bmw Z3 del 1998. Sul podio anche Arturo Bottaro, secondo con una Porsche 356 del 1955, e Tino Gemme, terzo su Porsche Boxster del 2003. La manifestazione ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva del club genovese di motorismo storico ed era valida per il Trofeo sociale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Scontro auto-moto ad Albaro, scooterista in ospedale in gravi condizioni

Albaro, fuga dopo l’investimento: pedone colpito da un Suv e poi da un’altra autoUn grave incidente è avvenuto ad Albaro, dove un pedone è stato investito da un SUV e successivamente da un'altra auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Meeting d'Albaro 2026 con auto storiche: orari e percorsoCome da diciotto anni a questa parte, la stagione del Veteran Car Club Ligure è pronta a scattare con il Meeting d'Albaro. L'appuntamento, che gode del patrocinio del Municipio VIII Medio Levante, è ... mentelocale.it

Tornano le auto storiche in città con il 'Meeting d'Albaro'! Qui programma, orari e percorso - facebook.com facebook

Auto Storiche a Genova torna domenica 22 il Meeting di Albaro. Organizza in Veteran Car Club #albaro #eventiinliguria #genova #liguriaday #storia x.com