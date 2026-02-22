Medaglie Bergamo 30 e lode Edizione da record | cinque volte sul podio - Le foto

Un record di medaglie a Bergamo ha portato cinque atleti sul podio, grazie alla loro costanza e talento. La causa principale è l’intensa preparazione e la determinazione dimostrata durante gli allenamenti. Questa edizione ha superato ogni aspettativa, con un totale di nove medaglie conquistate in meno di due anni. Le vittorie più recenti sono state celebrate con entusiasmo e coinvolgimento della comunità locale, che segue con orgoglio le imprese degli atleti.

IL BILANCIO. Mai i nostri atleti avevano portato a casa tanti podi in una sola Olimpiade. A Parigi 2024 erano 4: ben 9 in 19 mesi. Trenta e lode per lo sport bergamasco ai Giochi olimpici. Con quella d’argento conquistata sabato 21 febbraio da Federico Tomasoni nello skicross diventano infatti trenta le medaglie vinte dagli sportivi bergamaschi nella storia dei Giochi olimpici moderni: 17 nelle edizioni estive e 13 nelle invernali. Tuttavia questa è la prima edizione in cui gli atleti orobici si sono aggiudicati cinque medaglie, grazie alla doppietta di Michela Moioli nello snowboardcross (argento in coppia con Lorenzo Sommariva dopo il bronzo nella gara individuale) e ai podi singoli di Sofia Goggia (discesa libera, bronzo), Sara Conti (gara a squadre team event di pattinaggio di figura, bronzo) e appunto Tomasoni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

