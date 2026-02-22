Medaglia oro Cio a Mattarella e Meloni

Il Comitato Olimpico ha premiato con l’ordine olimpico in oro il Presidente Mattarella e il Presidente Meloni. La decisione deriva dal loro sostegno alle attività sportive e alla promozione dei valori olimpici. La medaglia si aggiunge a una serie di riconoscimenti per il ruolo delle istituzioni nella diffusione dello sport in Italia. Entrambi i leader hanno ricevuto la medaglia durante una cerimonia ufficiale, che si è svolta nella sede del Cio.

