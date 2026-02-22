Medaglia oro Cio a Mattarella e Meloni

Da servizitelevideo.rai.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Olimpico ha premiato con l’ordine olimpico in oro il Presidente Mattarella e il Presidente Meloni. La decisione deriva dal loro sostegno alle attività sportive e alla promozione dei valori olimpici. La medaglia si aggiunge a una serie di riconoscimenti per il ruolo delle istituzioni nella diffusione dello sport in Italia. Entrambi i leader hanno ricevuto la medaglia durante una cerimonia ufficiale, che si è svolta nella sede del Cio.

11.44 L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio,al Presidente della Repubblica Mattarella e al presidente del Consiglio dei ministri Meloni. La presidente del Cio Coventry, in una lettera al Capo dello stato, ha sottolineato "l'impegno instancabile" di Mattarella e il "supporto per rendere indimenticabili i Giochi invernali". Successo dei Giochi, ha scritto alla premier, "possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

