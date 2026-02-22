Medaglia d' oro internazionale per un olio extravergine di Arezzo

Villa La Ripa ha conquistato una medaglia d’oro al NYIOOC World Olive Oil Competition 2026, riconoscimento assegnato per la qualità del suo olio extravergine. La vittoria deriva dall’attenzione nella coltivazione delle olive e dalla cura nella produzione. Le colline di Antria, dove si trova l’azienda, si riempiono di orgoglio per questo risultato internazionale. La premiazione si è svolta in una cornice di grande prestigio, attirando l’attenzione degli esperti del settore.

Le colline di Antria portano Arezzo sul tetto del mondo. L'azienda Villa La Ripa ha appena ottenuto la Medaglia d'Oro al prestigioso NYIOOC World Olive Oil Competition 2026, il concorso più autorevole al mondo per la qualità dell'olio extravergine d'oliva.?Un profilo sensoriale da campioni.?L'olio premiato, un blend delle varietà Leccino, Moraiolo e Frantoio, è stato celebrato dalla giuria internazionale per il suo equilibrio e la vivacità dei suoi aromi. Con una intensità media, l'extravergine di Villa La Ripa si è distinto per le spiccate note di carciofo ed erbe fresche, un tocco di rucola e un finale piacevolmente pepato che ne esalta la persistenza.