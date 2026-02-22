McTominay il problema al gluteo è rimasto serio

McTominay ha accusato un problema al gluteo che si è rivelato più grave del previsto. La sua condizione ha impedito al centrocampista di allenarsi regolarmente e ha limitato la sua presenza in campo. I medici hanno confermato che il fastidio persiste senza miglioramenti significativi. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali, mentre l’atleta continua il percorso di recupero. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime sfide del team.

McTominay, come abbiamo scritto, è entrato nella dimensione Anguissa: lo hanno visto addentrarsi in un tunnel da cui non è più uscito e nessuno sa quando uscirà. Oggi a Bergamo non ci sarà. Ha già saltato Como e Roma. È fermo da quindici giorni. Conte disse che era un’infiammazione che lo tormentatala da inizio stagione. Sta di fatto che adesso lo tormenta di più visto che non gioca e non si sa quando giocherà. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: McTominay va di fretta ma sino a un certo punto: il problema al gluteo è rimasto serio, così com’era sembrato già a Marassi e a Bergamo McT salterà la terza partita consecutiva, sognando anche che sia l’ultima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

McTominay, la Gazzetta è fiduciosa: l’infiammazione al gluteo sembra sparitaScott McTominay ha superato l’infiammazione al gluteo, causa di preoccupazione nelle ultime settimane.

Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

Napoli, McTominay allo scoperto: «Devo gestire un problema al tendine»Scott McTominay rompe il silenzio e racconta senza filtri il momento delicato che sta vivendo con il Napoli. In un’intervista al Corriere dello Sport, il ... cronachedellacampania.it

Le condizioni di Scott McTominay in vista di Atalanta-Napoli dopo il recente infortunio: lo scozzese torna a disposizione? Conte potrebbe subito schierarlo titolare?Le condizioni di Scott McTominay in vista di Atalanta-Napoli dopo il recente infortunio: lo scozzese torna a disposizione? Conte potrebbe subito schierarlo titolare? goal.com

Scott #McTominay non è stato convocato per la trasferta di domani contro l’Atalanta. Il giocatore non è partito al seguito della squadra per Bergamo. Avverte ancora dolore. Il centrocampista scozzese continua a fare i conti con un problema al tendine che no - facebook.com facebook

