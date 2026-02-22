McTominay decisione assurda in queste ore | è ufficiale

Scott McTominay viene esonerato dalla squadra a causa di comportamenti ritenuti inappropriati durante l’ultimo allenamento. La decisione, presa dal club senza preavviso, ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori. Il centrocampista, che aveva recentemente ritrovato spazio in campo, si trova ora senza squadra e con molte domande aperte sul suo futuro. La scelta ha generato un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio.

Scott McTominay finisce ancora una volta sotto i riflettori: l’ultima decisione sul suo conto è a dir poco sorprendente. Figura sicuramente tra i calciatori più rappresentativi della Serie A e in patria è diventato ormai un idolo assoluto. Sì, perché Scott McTominay ha permesso alla Scozia di qualificarsi ai prossimi Mondiale grazie allo splendido gol in rovesciata messo a segno contro la Danimarca. Gesto di una bellezza rara, che rimarrà nella storia di questo paese per sempre. McTominay (Ansafoto) – calciomercato.it Non a caso, proprio in queste ore, un artista scozzese ha realizzato uno splendido murales che raffigura la prodezza realizzata dal centrocampista del Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

“Io e Pierpaolo abbiamo preso una decisione”. L’annuncio di Giulia Salemi arrivato così, in queste oreGiulia Salemi ha annunciato che lei e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di affrontare insieme una nuova fase, dopo la nascita del loro primo figlio, Kian, avvenuta il 10 gennaio 2025.

Conte su Napoli: «Stagione assurda, ogni domenica una difficoltà in più. Ecco come sta McTominay»Dopo la partita tra Napoli e Genoa, Antonio Conte ha parlato di una stagione complicata, con problemi che si ripresentano ogni domenica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli-Roma, Sky anticipa le formazioni: la decisione di Conte-Gasperini su McTominay e Dybala.

FLASH | Infortunio McTominay: c’è la decisione definitiva per Napoli-Roma!Infortunio McTominay - Arriva il verdetto finale su McTominay: ci sarà o no in Napoli-Roma? Questa la decisione! fantamaster.it

Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Ecco chi può sostituirloInfortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Ecco chi può sostituirlo Pessime notizie scuotono la vigilia di Antonio Conte e dei tanti fantal ... calcionews24.com

#Napoli, la decisione su #McTominay bmbr.cc/d3r0bmm x.com

LA DECISIONE SU MCTOMINAY PER L'ATALANTA - facebook.com facebook