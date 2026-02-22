max pezzali dopo sanremo un 2026 di concerti il calendario aggiornato

Max Pezzali annuncia sei concerti a Milano a dicembre, conclusione di un 2026 intenso. La causa di questa decisione deriva dal successo delle sue esibizioni e dall’alta richiesta del pubblico, che ha portato a sold out negli stadi e in eventi speciali come la performance a Sanremo a bordo di Costa Toscana. Pezzali conferma così la sua presenza nel calendario musicale, con un entusiasmo che coinvolge sia i fan storici che le nuove generazioni. La data finale si avvicina rapidamente.

Max Pezzali annuncia sei live milanesi a dicembre come chiusura di un 2026 ricco di concerti. Dopo il successo travolgente degli ultimi show, e con l’attesa per l’originalissima serie di performance The Party Boat a Sanremo a bordo di Costa Toscana, il primo tour europeo e gli stadi estivi sulla via del tutto esaurito (oltre 600.000 biglietti già venduti e già sold out la doppia di Torino e Milano, la prima di Napoli, Roma, Bologna e la data zero di Lignano), Max Pezzali annuncia oggi una nuova avventura live nei palasport italiani. Il nuovo format chiuderà il 2026 a Milano, una vera e propria residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

