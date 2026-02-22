massi e muri per non vanificare i lavori

Il progetto di messa in sicurezza del torrente Zena ha causato proteste tra i cittadini di Zocca, che temono lavori insufficienti. Durante l’incontro pubblico, il sindaco ha spiegato le difficoltà legate alla costruzione di muri e barriere, necessari per proteggere le aree abitate. I residenti chiedono garanzie sulla durata e l’efficacia degli interventi, mentre i tecnici illustrano i primi risultati delle analisi sul territorio. I lavori continuano per trovare soluzioni concrete.

Botteghino di Zocca, incontro sullo Zena: dubbi sul progetto regionale e pressing dei cittadini. Si è svolta nei giorni scorsi fa la riunione pubblica tra il sindaco Luca Vecchiettini e la cittadinanza, in collaborazione con il Comitato Val di Zena, dedicata agli interventi previsti al Botteghino di Zocca sul torrente Zena e alla messa in sicurezza del territorio dopo le recenti alluvioni. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto durante il quale sono state formulate richieste precise che verranno trasmesse alla Regione. "I cittadini hanno evidenziato che durante l’incontro del 27 gennaio non è stato chiaramente percepito che la Regione avesse già deliberato, in data 30 ottobre, un progetto con assegnazione dei lavori relativo al Torrente Zena – riporta il presidente del Comitato, Pietro Latronico –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rischio caduta massi in via Ruffo di Calabria, ok ai lavori: scattano le limitazioni al trafficoL’ufficio Traffico e Mobilità ha deciso di limitare temporaneamente il traffico in via Ruffo di Calabria dopo che un incidente ha evidenziato il pericolo di caduta massi.

Caduta massi in via Ruffo di Calabria, lavori consegnati ma ancora fermi: il Comune sollecita l’impresaLa sicurezza in via Ruffo di Calabria, a Baida, resta un problema.

