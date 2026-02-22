Massaggiava con olio la caviglia e arrivava ai glutei | scandalo nel cricket allenatore dell’Italia accusato di violenze sessuali

Un allenatore di cricket italiano è stato accusato di aver molestato una giovane atleta durante una sessione di allenamento. Secondo le testimonianze, avrebbe iniziato a massaggiare con olio la caviglia della ragazza, arrivando fino ai glutei. La vittima ha raccontato di aver avuto i pantaloncini sollevati e di essere stata costretta a sdraiarsi su un tavolo. La vicenda ha suscitato grande scalpore nel mondo dello sport.

"Faceva alzare i pantaloncini corti della persona offesa e la faceva sdraiare su un tavolo a pancia sotto, iniziava a massaggiare con un olio la caviglia destra, proseguiva sul polpaccio e arrivava a toccare il gluteo". Sono soltanto alcuni dei dettagli del racconto che ha scosso il mondo del cricket italiano. Se la nazionale maschile è reduce da una storica prima partecipazione al Mondiale in India, quella femminile deve fronteggiare quello che – secondo quanto riferito da Il Messaggero – è a tutti gli effetti uno scandalo. Una giocatrice della nazionale di cricket femminile ha infatti denunciato al Safeguarding officer della Federazione Italiana cricket alcune violenze da Prabath Ekneligoda, coordinatore del settore femminile della Federazione e allenatore della nazionale italiana femminile cricket: "Voglio segnalare di essere stata soggetta a pressioni psicologiche e avances di tipo sessuale, insieme a diverse altre atlete della nazionale femminile e della Roma CC", ha spiegato l'atleta.