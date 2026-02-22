Martin | Con l' Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale

Jorge Martín si concentra sui test pre-stagionali della MotoGP a Buriram, dopo aver subito un infortunio alla gamba. La causa principale del suo recupero rapido deriva dall'intenso lavoro di fisioterapia e dall’attenzione del team. Durante le sessioni, il pilota prova nuove soluzioni tecniche sulla sua Aprilia, cercando di ritrovare la fiducia in vista delle gare ufficiali. La sua presenza sul tracciato dimostra l'importanza di prepararsi al meglio per la stagione.

Nel contesto dei test pre-stagionali della MotoGP a Buriram, Jorge Martín affronta una fase cruciale di recupero e consolidamento, mirando a recuperare terreno dopo una stagione segnata da infortuni e interventi chirurgici. L’impegno è rivolto all’ottimizzazione del pacchetto aerodinamico, al perfezionamento dell’elettronica e al movimento fisico, elementi fondamentali per l’avvio della stagione. Al termine delle sessioni, Martín ha chiuso secondo nella sessione iniziale di sabato con 1'29"813 su un totale di 65 giri, posizione che ha poi consolidato chiudendo la giornata di domenica al settimo posto dopo altri 34 giri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

