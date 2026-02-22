Martedì il primo incontro nell’istituto di Bragarina

L’istituto tecnico commerciale Fossati da Passano di via Bragarina accoglie martedì il primo incontro del progetto sull’inclusione e l’accessibilità nella scuola digitale. La scelta deriva dalla volontà di migliorare l’accessibilità alle tecnologie per circa 850 studenti distribuiti in 42 classi. La dirigente, professoressa Immacolata Devincenzis, spiega che l’obiettivo è rendere più semplice l’uso degli strumenti digitali per tutti. L’appuntamento coinvolge insegnanti e studenti in un percorso di formazione.

Ad ospitare il progetto Inclusione e accessibilità nella scuola digitale, martedì prossimo, sarà l’istituto tecnico commerciale Fossati da Passano di via Bragarina, poco meno di 850 alunni, suddivisi in 42 classi e un’ampia offerta formativa con indirizzi che spaziano dall’informatica al turismo, dalla grafica e comunicazione all’amministrazione e marketing (la dirigente è la professoressa Immacolata Devincenzis). Il programma dell’evento prevede alle 14,45 l’accoglienza e l’introduzione ai lavori; alle 15 il via alla sessione teorica. Ad intervenire, Claudio Puppo coordinatore Segreteria della Consulta regionale handicap con l’introduzione alla disabilità, i dati in Liguria e in Italia, associazionismo, patologie, seguito da Andrea Malaspina, architetto, della Consulta regionale handicap che parlerà delle barriere architettoniche e sensoriali nella scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

