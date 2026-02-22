Marquez | Soddisfatto posso lottare per la vittoria

Marc Marquez si mostra soddisfatto dopo i test ufficiali di Buriram, dove ha migliorato le sue prestazioni sulla moto. La sessione ha permesso di verificare le modifiche apportate e di valutare il ritmo di gara. Marquez ha completato numerosi giri, concentrandosi sulla stabilità e la velocità. Le prove hanno evidenziato progressi significativi, alimentando la fiducia del pilota in vista dell’inizio della stagione. Ora si attende il prossimo appuntamento per ulteriori verifiche.

Nei test ufficiali di Buriram si chiude una fase cruciale della pre-stagione 2026 della MotoGP. Un programma mirato a testare la messa a punto e il ritmo delle squadre è stato influenzato dalla presenza di Marc Márquez, alle prese con un virus che sta condizionando le sue prestazioni in pista. L'attenzione si concentra sulla gestione della fatica e sulla competitività del pacchetto, in attesa di un primo appuntamento di grande rilievo. Durante la sessione conclusiva, la terza caduta del fine settimana ha impedito al pilota della Ducati di completare il piano di simulazione di gara. Dopo l'accesso al centro medico, non sono emerse lesioni significative ma è stato confermato un virus in corso che limita la forma fisica.