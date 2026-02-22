Marinozzi | Contro il Parma il Milan deve evitare di crearsi problemi da solo All’andata …

Andrea Marinozzi evidenzia che il Milan rischia di complicare la partita contro il Parma a causa di errori propri. L’allenatore spiega che la squadra deve mantenere concentrazione e disciplina per evitare di regalare occasioni agli avversari. La partita, prevista questa sera alle 18:00, rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri. Marinozzi invita i giocatori a evitare distrazioni e a concentrarsi sulle proprie forze.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Parma, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Sulla sfida di San Siro si è espresso anche il telecronista di 'DAZN', Andrea Marinozzi. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a 'L'Ascia Raddoppia', podcast in onda sul canale YouTube di 'Cronache di Spogliatoio'. Sul Parma: “Non so che Parma sarà, dipende tanto dal Milan. Il Parma deve fare quella partita, deve stare lì compatto e sfruttare le rimesse laterali, i corner, la fisicità di Pellegrino". Sulla gara di andata: "Dovrà essere bravo Allegri e tutti i suoi ragazzi nel gestire la partita, cosa che non sono riusciti a fare nel match di andata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

