maretta in maggioranza morelli striglia righi

Le tensioni nella maggioranza aumentano a causa delle divergenze sulla proposta di estendere la Zona a traffico limitato. Morelli critica apertamente Righi, accusandolo di non aver coinvolto abbastanza i colleghi nella decisione. La discussione si fa più vivace e mette in evidenza le divisioni tra i membri del gruppo. Le differenze di opinione si fanno sentire anche su altri temi, creando un clima di crescente frizione. La situazione rimane incerta e aperta a ulteriori sviluppi.

Divisioni all'interno della maggioranza, e non solo sul tema 'caldo' della estensione della Zona a traffico limitato. Al centro delle divergenti opinioni c'è, infatti, anche il nuovo ospedale di Carpi. Ad intervenire a gamba tesa, questa volta, è Simone Morelli, già vice sindaco sotto la Giunta Bellelli, e attuale segretario carpigiano e membro di quella provinciale di Azione, partito che ha sostenuto il sindaco Riccardo Righi alle elezioni amministrative. Il 'casus belli' è un post del primo cittadino, dove Righi, in merito al nuovo ospedale, afferma "andiamo avanti. Con serietà. Senza farci distrarre dal rumore di fondo".

