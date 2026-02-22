Mare fuori Sos erosione costiera | viaggio nei Comuni pugliesi sospesi sulla roccia

Il cedimento della falesia di Sant’Andrea a Melendugno ha causato danni a case e strade, preoccupando i residenti. La forte mareggiata e le onde alte sono alla base di questo crollo improvviso. Le autorità locali monitorano attentamente la costa, cercando di contenere ulteriori danni. La situazione rimane critica lungo tutta la costa pugliese, dove le maree continue aggravano il rischio di ulteriori erosioni. La popolazione aspetta interventi concreti per proteggere le aree colpite.

Gli ultimi sette giorni in Puglia sono stati caratterizzati principalmente dall’allarme erosione costiera, soprattutto dopo il cedimento della falesia di Sant’Andrea a Melendugno, nel Salento, avvenuto domenica scorsa, e dopo il crollo del lungomare di Bari, registratosi il giorno dopo. Fenomeni che tra l’altro hanno spinto la Regione a intervenire immediatamente: venerdì il governatore Antonio Decaro ha convocato i presidenti delle Province per annunciare lo stanziamento di 26 milioni dei fondi Por per le criticità. E ieri, Decaro, a margine 30esimo convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari Fai, ha aggiunto: «Abbiamo convocato i presidenti delle province perché - ha spiegato - non vogliamo aprire un bando: vorremmo concordare con le province e con i comuni gli interventi più urgenti, quelli necessari, e lo facciamo attraverso una pianificazione e una coprogettazione con le province pugliesi». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Erosione sulla costa. “Siamo all’emergenza con I cambiamenti climatici” E’ l’ora di mettere il turbo”. I Paladini lanciano l’Sos ai ComuniLa costa di Massa Carrara sta scomparendo sotto i colpi dell’erosione.

Erosione costiera, la Regione convoca Province e Comuni: subito 26 milioni per difendere spiagge, scogliere e lungomariLa Regione Puglia ha deciso di intervenire contro l’erosione costiera, che sta danneggiando spiagge e scogliere.

