Marco Mazzoli | Linus ti va un po' in c***o a dire che i dati sono falsi

Marco Mazzoli ha criticato duramente Linus, accusandolo di diffondere dati falsi durante un acceso scambio di opinioni. La disputa è nata dopo una discussione su ascolti e statistiche radiofoniche, con Mazzoli che ha usato toni forti per contestare le affermazioni di Linus. L’episodio si inserisce in un confronto che dura da tempo tra i due conduttori, noto per le tensioni tra le loro trasmissioni radiofoniche. La polemica continua a far discutere gli appassionati di radio.

Ennesimo capitolo, nelle scorse ore, dello scontro tra Marco Mazzoli e Linus, ‘decani’ dei conduttori radiofonici milanesi e da sempre protagonisti di aspri confronti a distanza. Questa volta lo scontro tra i conduttori de - rispettivamente - lo “Lo Zoo di 105” e “Deejay Chiama Italia” riguarda gli ascolti trimestrali e quelli annuali dei loro programmi. Sulla media dell’intero 2025, “Deejay Chiama Italia” è primo con 1.256.000 ascoltatori, davanti allo “Zoo” con 1.238.000. Nel trimestre ottobre-dicembre 2025, “Lo Zoo di 105” passa in testa con 1.211.000 ascoltatori e share 14,1%, davanti a Linus con 1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

