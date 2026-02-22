Mar-a-Lago uomo armato entra nella residenza di Trump | ucciso dal Secret Service Aveva un fucile

Un uomo armato ha tentato di entrare nel perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, provocando l’intervento immediato degli agenti del Secret Service. L’individuo, che portava un fucile, è stato colpito e ucciso dagli agenti durante il tentativo di accesso. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi testimoni, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area. La polizia continua a indagare sulle motivazioni dietro l’episodio.

Gli agenti del Secret Service hanno sparato e ucciso un uomo dopo che aveva tentato di entrare nel perimetro di sicurezza del resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump a West Palm Beach, in Florida. A riferirlo è l'agenzia del governo federale degli Stati Uniti. L'individuo, un ragazzo di circa 20 anni il cui nome non è stato ancora reso noto in attesa della notifica ai familiari, è stato dichiarato deceduto sul posto. Fucile e tanica di benzina Il sospettato avrebbe effettuato un «ingresso non autorizzato» nella proprietà. L'individuo è stato così avvistato vicino al cancello nord, mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Un uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

