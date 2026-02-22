Mar-a-Lago uomo armato cerca di entrare nella residenza di Trump | ucciso dal Secret Service

Un uomo armato ha cercato di entrare nella proprietà di Mar-a-Lago, causando l'intervento del Secret Service che ha sparato e ucciso il sospetto. La polizia ha rilevato che l’individuo si era avvicinato con l’intenzione di oltrepassare le barriere di sicurezza. La scena si è svolta nel resort di Palm Beach, dove le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso alle zone riservate. La vicenda ha attirato l’attenzione dei testimoni nelle vicinanze.

Gli agenti del Secret Service hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo armato che ha tentato di entrare in un'area protetta nel resort di Donald Trump a Mar-a-Lago, Palm Beach, in Florida. Lo riporta Fox News. L'individuo, poco più che ventenne – riferisce il Secret Service – è stato visto presso il cancello nord della proprietà del presidente statunitense «con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante ». Al momento del fatto, avvenuto all'una di notte (ora locale) Trump si trovava alla Casa Bianca. In aggiornamento Foto copertina: ANSAERIK S. LESSER L'articolo proviene da Open.