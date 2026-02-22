Mar-a-Lago ucciso un uomo che cercava di entrare nella residenza di Donald Trump

Un uomo è stato ucciso vicino a Mar-a-Lago mentre tentava di entrare nella residenza di Donald Trump. Secondo le prime ricostruzioni, aveva con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina, e l’incidente è avvenuto di notte, vicino al cancello nord. Trump si trovava alla Casa Bianca con la moglie Melania al momento del fatto. La polizia indaga sulla dinamica dell’accaduto e sui motivi dell’assalto.

Per la precisione un uomo, circa 20enne, originario del North Carolina, che secondo le prime ricostruzioni stava tentando di introdursi illegalmente nel perimetro di sicurezza della proprietà, intorno alle 1.30 di notte. Stando a Fox News, si trovava in possesso di «un fucile da caccia e di una tanica di benzina». «Gli è stato intimato di lasciare tutto», ha raccontato lo sceriffo di Palm Beach, Ric Bradshaw. «Quando ha posato la tanica e alzato il fucile in posizione di tiro, gli agenti hanno aperto il fuoco». A sparare è stato il Secret Service, un'agenzia federale - parte del Dipartimento della Sicurezza Interna - nota principalmente per proteggere il presidente americano.