Mar-a-Lago | tenta di entrare nella residenza di Trump ucciso uomo armato

Un uomo armato ha cercato di entrare illegalmente a Mar-a-Lago, provocando la sua uccisione da parte dei Servizi Segreti. L’incidente si è verificato questa mattina in Florida, quando l’individuo ha infranto le barriere di sicurezza della residenza di Donald Trump. Le forze dell’ordine hanno reagito immediatamente, sparando per neutralizzare la minaccia. La scena si è svolta davanti all’ingresso principale, attirando l’attenzione di numerosi testimoni. La vicenda resta sotto investigazione.

FLORIDA – Un uomo armato è stato ucciso dai Servizi Segreti nelle prime ore di oggi, 22 febbraio 2026 a Mar-a-Lago in Florida, dopo essere entrato illegalmente nel perimetro di sicurezza della residenza di Donald Trump. A darne notizia su X è Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi Usa. L’uomo, come spiega una nota dei Servizi, impugnava quello che sembrava un fucile da caccia e una tanica di carburante mentre cercava di entrare nella residenza di Trump a Palm Beach. Avvistato, è stato quindi ‘neutralizzato’ da un agente dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach intorno all’1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Uomo armato entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago: uccisoUn uomo armato ha forzato il cancello di Mar-a-Lago, residenza di Trump a Palm Beach, e ha tentato di entrare nel perimetro di sicurezza. Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dalla sicurezzaUn uomo ha perso la vita mentre tentava di entrare illegalmente a Mar-a-Lago, residenza di Trump, perché la sicurezza ha reagito immediatamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Mar-a-Lago gala ispanico con video IA beffa su Maduro; Iran, Trump cerca accordo ma pronto a sostenere attacco Israele: lo scenario. Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dalla sicurezzaLe autorità: Era armato. Il presidente statunitense non si trovava in Florida, ma è alla Casa Bianca ... msn.com Tenta di entrare nella residenza di Trump, uomo armato ucciso a Mar-a-Lago(Adnkronos) - Un uomo armato è stato ucciso dai Servizi Segreti Usa nelle prime ore del mattino dopo essere entrato illegalmente nel perimetro di sicurezza della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago ... msn.com Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di #Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service x.com Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret Service - facebook.com facebook