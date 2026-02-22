Mar-a-Lago | Secret Service neutralizza uomo armato fucile e tanica

Un uomo armato con un fucile e una tanica è stato fermato dal Secret Service a Mar-a-Lago, la residenza dell’ex presidente in Florida. L’uomo ha tentato di entrare nell’area riservata, scatenando l’intervento delle forze di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, ma le autorità hanno rafforzato i controlli nelle vicinanze del complesso. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine locali. Le indagini sulla provenienza delle armi sono ancora in corso.

