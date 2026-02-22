Mar-a-Lago | Scontro col Secret Service uomo armato ucciso durante

Un uomo armato ha aperto il fuoco contro agenti del Secret Service mentre cercava di entrare a Mar-a-Lago, provocando uno scontro a fuoco che ha portato alla sua morte. La polizia ha immediatamente risposto alla minaccia, bloccando l’accesso alla residenza dell’ex presidente. L’indagine iniziale indica che l’uomo aveva intenzioni aggressive e si trovava armato di un’arma da fuoco durante l’irruzione. La scena si è svolta nella notte di sabato, creando grande allarme tra i residenti locali.

