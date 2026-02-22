Mar-a-Lago lo sceriffo | L' uomo ha alzato il fucile in posizione di tiro

Un uomo armato è stato colpito dai guardiani di Mar-a-Lago dopo aver puntato un fucile verso il perimetro di sicurezza. La presenza dell’individuo nel complesso residenziale ha causato l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Testimoni riferiscono di aver visto l’uomo alzare l’arma in direzione delle guardie prima di essere fermato. La scena si è svolta in una zona molto sorvegliata, dove le telecamere hanno registrato tutto. La polizia ha avviato le indagini sulla vicenda.

Domenica mattina un uomo armato è stato ucciso dopo essere entrato nel perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, la residenza del presidente Usa Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Il tycoon trascorre spesso qui i fine settimana, ma al momento dell’incidente si trovava alla Casa Bianca. Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, parlando in una breve conferenza stampa, ha dichiarato che l’uomo è stato affrontato da due agenti dei servizi segreti e da un vice sceriffo. “Gli è stato ordinato di gettare a terra i due oggetti che aveva con sé. A quel punto ha posato la tanica di benzina e ha alzato il fucile in posizione di tiro”, ha detto Bradshaw. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mar-a-Lago: Secret Service neutralizza uomo armato, fucile e tanicaUn uomo armato con un fucile e una tanica è stato fermato dal Secret Service a Mar-a-Lago, la residenza dell’ex presidente in Florida.

Tenta di entrare nella residenza di Trump con benzina e fucile: ucciso un uomo a Mar-a-LagoUn uomo armato ha cercato di entrare a Mar-a-Lago con benzina e un fucile, causando l’intervento del Secret Service.

Argomenti discussi: 'Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service'; Provenzano: la scelta sul Board of peace è uno strappo alla collocazione internazionale dell'Italia; Le trumpiadi; L'aeroporto di Palm Beach prenderà il nome di Donald Trump? L’ultima conquista nella lista di infrastrutture da ribattezzare.

