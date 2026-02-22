manutenzione gli ultimi interventi fatti

Il Comune di Empoli ha avviato numerosi interventi di manutenzione per far fronte alla stagione invernale e alle abbondanti piogge. Le squadre operative hanno già sistemato numerose strade e tombini, prevenendo allagamenti e accumuli di acqua. La pioggia intensa ha reso necessari interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli abitanti. Le operazioni continuano quotidianamente per mantenere in efficienza le reti di raccolta e deflusso. La città si prepara ad affrontare le prossime settimane con lavori in corso.

"La stagione invernale e soprattutto piovosa non ferma gli interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale", così il Comune di Empoli in una nota per fare il punto dei lavori in città. Nello specifico, i piccoli interventi in corso d’opera hanno riguardato una questione di decoro da tempo in programma: la sistemazione del parapetto del piccolo ponte di Cortenuova nei pressi della scuola d’infanzia e del nuovo nido Il Melograno. Il parapetto in muratura è stato sistemato negli scorsi giorni in ambo i lati. Poco più distante, in via delle Olimpiadi zona piscina, è stato posizionato un attraversamento pedonale luminoso a tutela dei cittadini residenti e dei fruitori della piscina comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

