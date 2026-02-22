Manutenzione degli impianti di alta tensione chiude un tratto dell' A4 | modifiche a Monza

La manutenzione degli impianti di alta tensione ha causato la chiusura di un tratto dell’A4 tra Sesto San Giovanni e Monza. La Società Terna ha deciso di intervenire per eseguire lavori di verifica e miglioramento degli impianti, necessari per garantire la sicurezza della rete elettrica. La strada resterà chiusa dalle 22 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 febbraio, provocando disagi alla viabilità locale. I pendolari dovranno pianificare percorsi alternativi in queste ore.

Lavori di manutenzione e modifiche alla viabilità. Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire la manutenzione, da parte della Società Terna, degli impianti dell'alta tensione, dalle 22 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, in.