Manuel Bortuzzo la rinascita dopo la sparatoria | Ho imparato a essere debole

Manuel Bortuzzo ha condiviso il suo percorso di rinascita dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria nel 2019. La causa dell’incidente è stata una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 febbraio di quell’anno, che ha cambiato la sua vita. Ospite a Domenica In, ha spiegato come ha imparato a convivere con la sua condizione e a trovare nuove forze. La sua testimonianza rivela come la difficoltà possa diventare una fonte di crescita.

A sette anni dalla sparatoria che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 lo ha ferito gravemente rendendolo paraplegico, Manuel Bortuzzo ha ripercorso ospite oggi a Domenica In il suo cammino di rinascita. "Non è mai cambiata la convinzione di riuscire a farcela. Non avrei mai pensato di riuscire a.

Cosa era successo quella notte a Manuel Bortuzzo? La storia della sparatoria che gli cambiò la vitaManuel Bortuzzo ha subito una ferita grave quella notte, quando un proiettile sparato da Lorenzo Marinelli lo ha colpito mentre era in motorino con un amico all’Axa, periferia di Roma.

L’ex assessore Menichetti e la rinascita dopo l’incidente in montagna: “Ho imparato di nuovo a camminare. Ora insegno a giocare a calcio al Beccaria”L’ex assessore Menichetti, rimasto vittima di un incidente in montagna, condivide la sua esperienza di rinascita.

