Manuel Bortuzzo la rinascita dopo la sparatoria | Ho imparato a essere debole

Manuel Bortuzzo ha condiviso a Domenica In il suo percorso di rinascita, cinque anni dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria che lo ha reso paraplegico. La causa dell’incidente si lega a una sparatoria avvenuta in una zona della città, che ha cambiato per sempre la sua vita. Bortuzzo ha spiegato come affronta le difficoltà quotidiane e ha parlato della forza trovata nel chiedere aiuto. La sua testimonianza mostra come si possa ricostruire la propria vita nonostante le avversità.

(Adnkronos) – A sette anni dalla sparatoria che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 lo ha ferito gravemente rendendolo paraplegico, Manuel Bortuzzo ha ripercorso ospite oggi a Domenica In il suo cammino di rinascita. "Non è mai cambiata la convinzione di riuscire a farcela. Non avrei mai pensato di riuscire a fare tutte queste cose e di farle così bene. Negli ultimi sette anni ho vissuto davvero tanto", ha confidato. Una trasformazione personale e profonda, maturata attraversando il dolore: "Ho accolto il dolore, ho avuto cura di quel dolore. Mi piace pensare di aver imparato a essere debole: è il primo passo per superare tutto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cosa era successo quella notte a Manuel Bortuzzo? La storia della sparatoria che gli cambiò la vitaManuel Bortuzzo ha subito una ferita grave quella notte, quando un proiettile sparato da Lorenzo Marinelli lo ha colpito mentre era in motorino con un amico all’Axa, periferia di Roma.

