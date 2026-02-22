Mantovano | Sfida oggi è mantenere unità Occidente persa con guerra Ucraina e dialettica Usa-Ue – Il video

Mantovano afferma che la perdita di unità tra gli alleati occidentali deriva dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni tra Usa e Ue. La sua critica si concentra sulla difficoltà di mantenere una posizione comune di fronte alle evoluzioni sul campo e alle divergenze politiche. In un'intervista, sottolinea come queste fratture complichino le decisioni strategiche e influenzino le alleanze internazionali. La questione resta centrale nel dibattito politico attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2026 "La sfida geopolitica più forte oggi è quella che potremmo definire l'unità dell'Occidente. Questa unità purtroppo oggi l'abbiamo persa col conflitto in Ucraina di cui cadrà il quarto anniversario tra qualche giorno, che è un conflitto tra due nazioni con radici cristiane all'interno dell'Europa. E anche con una forte dialettica esistente tra le due sponde dell'Atlantico. Questa è la dimensione su cui lavorare maggiormente, e su cui il governo sta lavorando" così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, intervistato da Mario Sechi in un evento di Libero Quotidiano a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

Sull’Ucraina va in frantumi l’unità dell’Occidente. Il Wall Street Journal racconta lo scontro frontale tra Usa-Ue sul futuro di Kiev e MoscaL'unità dell'Occidente sull'Ucraina si sta sgretolando, tra tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea.

La Francia si prepara alla guerra: attacco russo alla NATO

