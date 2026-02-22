Mantova piange Chiara 44 anni | pallavolo famiglia lotta vana

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Benatti, 44 anni, è morta dopo aver lottato contro una grave malattia, lasciando un vuoto nella comunità di Mantova. La donna, nota per la sua passione per la pallavolo e per il ruolo di madre, ha affrontato anni di cure intensive. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e vicini, che ricordano la sua energia e il sorriso contagioso. La famiglia si prepara a salutare Chiara in un momento di grande tristezza.

Una giovane donna, Chiara Benatti, è deceduta all’età di 44 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, lasciando un vuoto profondo nella comunità del Mantovano e nella sua famiglia. Il funerale è previsto per lunedì a Guastalla, mentre domenica sera si terrà una veglia di preghiera in suo ricordo. Chiara, originaria di Guastalla, lascia il marito, due figlie, la madre e i fratelli. La notizia della scomparsa di Chiara Benatti ha gettato nello sconforto la cittadina di Guastalla e i comuni limitrofi. La sua prematura perdita rappresenta un lutto sentito da chi la conosceva per la sua gentilezza e il suo spirito combattivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

