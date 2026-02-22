Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato | pensionato colto in flagrante a Padova

Un pensionato è stato sorpreso mentre mangiava di nascosto le punte dei formaggi al supermercato di Padova, dove si aggirava spesso nel reparto latticini. Per settimane, si è dedicato a questa abitudine, rovinando le confezioni e aumentando i costi per il negozio. I dipendenti hanno deciso di intervenire dopo aver notato le mancanze nel banco dei formaggi. La scoperta ha suscitato sorpresa tra i clienti e il personale.

Per mesi ha trasformato il banco dei formaggi nel suo personale angolo degustazione, lasciando dietro di sé confezioni rovinate e un conto sempre più salato per il supermercato. Protagonista della vicenda un uomo di circa 70 anni, ribattezzato dai dipendenti l’“assaggiatore seriale”, capace di mettere in difficoltà la sicurezza di un punto vendita nella zona Palestro di Padova. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il pensionato – capelli bianchi, occhiali scuri e immancabile cappellino – seguiva sempre lo stesso copione: selezionava con attenzione confezioni di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava soltanto la parte finale, considerata la più pregiata, per poi rimettere il resto, chiaramente danneggiato, nel banco frigo. 🔗 Leggi su Open.online Padova, mangiava le punte dei formaggi del supermercato: colto sul fatto assaggiatore serialeUn uomo è stato sorpreso mentre mangiava le punte dei formaggi in un supermercato, causando perdite al negozio. Napoli, tentato furto al Vomero: arrestato 42enne colto in flagranteQuesta mattina i Carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 42 anni sorpreso mentre tentava di rubare un’Audi Q3 in via Rossini, al Vomero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I ricordi di Umberto Eco: Il gelato da due soldi era piccolissimo, nonna diceva di non mangiare la punta del cono; Mangiava le punte dei formaggi: scovato il topo del supermercato; La migliore pizza al mondo del 2026 non si mangia in Italia: la classifica di Time Out; Un anno più ricco: il significato nascosto degli gnocchi di riso nel Capodanno Lunare. Assaggia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a PadovaDa mesi l’uomo entrava nel supermercato e consumava di nascosto la parte finale delle forme esposte, lasciando i prodotti danneggiati sugli scaffali ... ilfattoquotidiano.it L’ossobuco alla milanese è un piatto elegante, raffinato. No. È un piatto che divide. C’è chi lo vuole che si mangia col cucchiaio. Chi lo gira e rigira finché diventa stopposo. Gremolada sì o no E il midollo: lo lasci lì… o lo rubi di nascosto Non è un secondo. È - facebook.com facebook "La nonna consigliava di mangiare il cono solo in parte, gettando via il fondo a punta, perché era stato toccato dalla mano del gelataio (eppure quella parte era la più buona e croccante, e la si mangiava di nascosto, fingendo di averla buttata)." ECO, da Come x.com