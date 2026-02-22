Mamma incinta rischia di morire per rara anomalia plancentare | si salva e torna a casa con il piccolo Riccardo

Una donna di 38 anni incinta ha rischiato la vita a causa di una rara anomalia placentare chiamata placenta percreta. La complicazione ha reso difficile il parto, ma i medici sono riusciti a intervenire con successo in un'operazione complessa. La donna ora si trova a casa, felice di aver potuto abbracciare il suo bambino Riccardo, nato dopo il delicato intervento. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo e specializzato.