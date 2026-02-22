Maltempo Battaglia annuncia il sopralluogo del direttore dei lavori per i danni delle colonne di Opera

Il maltempo ha provocato danni alle colonne di Opera, spiega il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, annunciando che il direttore dei lavori effettuerà un sopralluogo. L'obiettivo è valutare l’entità dei danni e pianificare le riparazioni necessarie. Le colonne sono state colpite da intense piogge e raffiche di vento. Il sopralluogo si svolgerà nelle prossime ore per definire gli interventi da adottare.

Il sindaco facente funzioni: "Fondamentale prepararsi per il futuro, considerando che eventi come questi si moltiplicano, è necessario iniziare a lavorare con maggiore determinazione sulla prevenzione" “Stiamo procedendo alla raccolta dei sanpietrini per metterli in sicurezza e abbiamo contattato la società fornitrice per valutare la sostituzione di quelli mancanti. Nei giorni passati abbiamo provveduto, con lavori affidati attraverso la procedura di somma urgenza, agli interventi sul litorale di Pellaro, Bocale e Pettogallico, dove si sono registrati i problemi più gravi”. L'importante, in questo momento, è garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a una furia che è stata devastante e senza precedenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Sopralluogo urgente per le colonne di Tresoldi, Battaglia: "Garantire sicurezza dopo il forte vento"Dopo il forte vento che ha abbattuto alcune colonne, il Comune di Reggio Calabria ha deciso di intervenire subito.

Maltempo, sopralluogo di Occhiuto a Siderno per valutare i danni del ciclone HarryQuesta mattina, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo a Siderno per valutare i danni causati dal ciclone Harry.

