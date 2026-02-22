Malore fatale in montagna | 26enne romeno muore sotto gli occhi

Alexandru Gabriel Girlescu, un giovane di 26 anni residente in provincia di Pavia, ha perso la vita a causa di un malore mentre camminava in montagna con la madre e la zia. La tragedia si è verificata a Rino di Sonico, in Lombardia, dove il ragazzo si trovava per una gita. La sua improvvisa perdita di coscienza ha colto di sorpresa i familiari e gli altri escursionisti presenti. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Una tragedia ha colpito una famiglia durante una tranquilla vacanza in montagna. Alexandru Gabriel Girlescu, un giovane di 26 anni originario della Romania e residente in provincia di Pavia, è deceduto improvvisamente a Rino di Sonico, in Lombardia, a causa di un malore mentre passeggiava con la madre e la zia. L’evento si è verificato nel pomeriggio di sabato 22 febbraio 2026, gettando nello sconforto i suoi cari e la comunità locale. La visita nella piccola frazione camuna era iniziata con l’intento di trascorrere qualche giorno in famiglia, approfittando della presenza di una zia residente nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Malore durante una passeggiata a cavallo, Antonio muore sotto gli occhi degli amici

Malore improvviso mentre taglia la legna, muore sotto gli occhi degli amiciDurante una giornata di lavoro all'aperto sui monti di Bione, un uomo di 64 anni ha avuto un malore improvviso mentre stava tagliando la legna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Malore fatale nei boschi sopra Vizza, muore 65enne di Vittorio Veneto; Tragedia durante la passeggiata, giovane si accascia al suolo mentre cammina con la mamma e la zia: morto un 26enne; Malore fatale nel bosco mentre passeggia con il suo cane e un amico, muore 65enne; Addio a Marco Palandri, malore fatale a 65 anni. La Misericordia in lutto.

Uomo trovato morto in camera: è stato ucciso da un malore improvvisoSi trovava in Alta Valle Camonica per trascorrere alcuni giorni di riposo sulla neve, quando è stato colto da un malore fatale. Un uomo di 70 anni è morto nelle prime ore del mattino mentre ... bresciatoday.it

Bione (Brescia), ha un malore durante una passeggiata in montagna: morto Oreste Calli, 66 anniStava camminando lungo i sentieri che portano ai Piani di Lò e all’omonimo rifugio sopra l’abitato di Bione, il comune di poco più di 1300 abitanti nel Bresciano in cui anche lui viveva, quando ha ... milano.repubblica.it

Il giovane è stato colpito da un malore fatale mente passeggiava, vano l'intervento dei soccorsi - facebook.com facebook

A quasi due mesi di distanza, resta ancora il mistero sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, di Pietracatella, colte entrambe da malore dopo un pasto consumato la sera del 23 dicembre e decedute nei giorni successivi. #IoSeguoTgr x.com