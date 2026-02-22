Madre va al Carnevale con le figlie ma finisce malissimo | cosa ha fatto assurdo!

Una madre ha abbandonato le sue due bambine di tre e quattro anni chiuse in auto per ore dopo aver assistito alla sfilata di Carnevale a Viareggio. La donna si è allontanata senza pensare alle conseguenze, lasciando le piccole in un veicolo esposto al caldo. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo alcune segnalazioni di passanti preoccupati. Le bambine sono state trovate in buone condizioni, ma l’episodio ha scatenato molte reazioni. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità dei genitori in momenti di festa.

Ha lasciato le figlie di tre e quattro anni chiuse in auto per ore, dopo aver assistito alla sfilata di Carnevale a Viareggio. La donna, in stato di ebbrezza, si sarebbe allontanata dimenticando dove aveva parcheggiato la vettura. Le bambine, trovate in lacrime e infreddolite, sono state soccorse dalla polizia e successivamente affidate al padre. Per la madre è scattata la denuncia per abbandono di minori. L’intervento della polizia. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva partecipato alla sfilata insieme alle figlie. Al termine dell’evento avrebbe sistemato le bambine in auto per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bimba va in ospedale con la madre e fa una terribile scoperta: cosa le ha fatto il padreUna bambina di pochi anni si è presentata in ospedale insieme alla madre, visibilmente sconvolta.

Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Intervento della poliziaUn uomo ha lasciato le due figlie piccole in auto e si è recato a bere al Carnevale di Viareggio, probabilmente per il troppo alcol consumato.

