Made in Italy | farmaci e Asia guidano l’export record nel 2025

Nel 2025, il settore farmaceutico italiano ha contribuito significativamente all’aumento delle esportazioni, grazie alla domanda crescente in Asia. Questo risultato deriva anche dall’espansione dei mercati extra-Ue, con le vendite in Svizzera che hanno registrato un incremento notevole. La combinazione di prodotti di alta qualità e strategie di internazionalizzazione ha spinto le esportazioni italiane verso nuovi record. I dati mostrano come il Made in Italy si rafforzi sui mercati globali.

Il Made in Italy vola all'estero: farmaceutica e Asia trainano l'export. L'export italiano chiude il 2025 con un bilancio positivo, trainato da settori chiave come la farmaceutica e i mercati extra-Ue, con performance eccezionali in Svizzera e Asia. I dati di dicembre, pubblicati dall'Istat a inizio 2026, rivelano una crescita su base annua e un miglioramento del saldo commerciale, nonostante un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e rallentamento della domanda europea. Il Made in Italy ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile a dicembre 2025, con le importazioni in crescita dello 0,1%.

Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’industria sportiva italiana ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, esportando prodotti per oltre 4,7 miliardi di euro.

Calzature made in Italy, nel 2025 rallenta la crisi. Ma in Campania export e occupazione ancora in caloNel 2025, il settore calzaturiero made in Italy cerca di superare le difficoltà persistenti, con segnali di rallentamento della crisi.

Farmaci orfani, ricerca e sviluppo made in Italy. Se ne parla l'8 luglio all'Orphan Drug Day

Farmaceutica: +28,5% export nel 2025, traino per il made in Italy. I dati Istat hanno confermato il ruolo primario del comparto: su 19 miliardi di aumento totale delle esportazioni manifatturiere, 15 arrivano dai farmaci.

