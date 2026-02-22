Madagascar | Gezani devasta Toamasina oltre 60 vittime e corsa ai

Il ciclone Gezani ha colpito Toamasina, provocando almeno 60 vittime e ingenti danni alle abitazioni. Le forti piogge e i venti impetuosi hanno allagato le zone più vulnerabili della città, lasciando molte persone senza riparo. I soccorritori lavorano senza sosta per raggiungere le zone isolate e portare aiuto ai superstiti. La situazione rimane critica e le autorità temono un peggioramento delle condizioni. Continua la corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate.

