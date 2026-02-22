Macerata | 30 giorni senza sbarre via al sottopasso che libera

A Macerata, la chiusura del passaggio a livello di via Roma ha segnato la fine di un’attesa lunga 30 giorni, a causa dei lavori di realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario. La decisione ha permesso di eliminare le barriere che bloccavano il traffico e di migliorare la sicurezza per pedoni e automobilisti. La chiusura è avvenuta alle 14 di oggi, e ora si procede con l’avanzamento dei lavori. La città guarda avanti con speranza.

Macerata dice addio a un'epoca di attesa. Il passaggio a livello di via Roma è stato chiuso definitivamente alle 14 di oggi, 21 febbraio 2026, dando il via ai lavori per la realizzazione del tanto atteso sottopasso ferroviario. L'intervento, destinato a risolvere un nodo critico per la viabilità cittadina, prevede un mese di lavori e un piano di gestione del traffico che coinvolge numerose forze dell'ordine e volontariato locale. La chiusura del passaggio a livello segna la fine di decenni di disagi per i residenti e gli automobilisti, costretti ad attendere il passaggio dei treni sulla linea Civitanova-Albacina.