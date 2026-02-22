M5S contro la riforma | 4 date a Messina per il NO al referendum sulla

Il Movimento 5 Stelle organizza quattro eventi a Messina per opporsi al referendum sulla giustizia programmato per marzo. La decisione deriva dalla convinzione che la riforma possa modificare profondamente i principi fondamentali del sistema giudiziario. I manifestanti si riuniscono in diverse piazze della città per discutere le modifiche proposte e sensibilizzare i cittadini. Le iniziative si svolgono nel fine settimana, attirando un pubblico vario e interessato alla questione.

Il Movimento 5 Stelle scende in campo a Messina per sostenere il fronte del no al referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Il partito ha organizzato una serie di iniziative informative in città, con banchetti che si terranno in diverse date nel corso delle prossime settimane, per illustrare le proprie ragioni all’elettorato. L’iniziativa, che si concentra in Piazza Cairoli, angolo via Nicola Fabrizi, mira a sensibilizzare i cittadini sulle potenziali implicazioni della riforma, che secondo il Movimento 5 Stelle non affronta le criticità del sistema giudiziario e rischia di compromettere l’autonomia della magistratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

